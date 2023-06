Nastri d’argento 2023 | Vittoria Puccini e i look delle star sul red carpet

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Spazio al cinema, ma anche al glam nella capitale.e Alessandro Borghi sono soltanto alcuneche hanno sfilato sul reddei. È tempo diper il cinema italiano. L’edizione, che corrisponde alla 77esima, ha riacceso i riflettori sulle pellicole nostrane così come sul redMade in Italy. La cerimonia si è svolta il 20 giugno, presso il MAXXI di Roma, e ha valorizzato ancora una volta le più recenti uscite sul grande schermo. Il trionfo è tutto di Marco Bellocchio con il suo Rapito, presentato già in anteprima al Festival di Cannes...