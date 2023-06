Napoli | Zielinski dopo l’errore in nazionale | “ho dato il via alla rimonta della Moldavia”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ha del clamoroso quanto avvenuto ieri nel corso di-Polonia partita valida per le qualificazioni ad Euro2024. Protagonista in negativo è stato il centrocampista delPiotrcolpevole di averiniziodei padroni di casa. Nonostante un primo tempo dominato dai polacchi e concluso con il doppio vantaggio firmato dalle reti di Milik e Lewandoskifine lahato andando a vincere per 3-2. Il primo gol, che hainiziato, è stato viziato da un errore grossolano direo di aver perso un pallone sanguinoso in transizione offensiva che è ...