Napoli | super offerta per il rinnovo di Osimhen | la reazione dell’agente

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ilvuole tenere in rosa Victorcon undi contratto fino al 2027, tutte le notizie. Notizie Calcio– Aurelio De Laurentiis è pronto a tenersi stretto Victor, l’attaccante nigeriano che in questa stagione ha segnato ben 31 gol. Sul giocatore c’è l’interesse dei grandi club europei con il Psg che per ora si è fermato ad un’da 130 milioni di euro, che non scalfiscono le certezze del presidente del: l’delSecondo Gazzetta dello Sport, De Laurentiis fa sul serio per il nuovo contratto di. Sul quotidiano sportivo viene scritto che la SSCN ha messo sul piatto ben 6 milioni di euro netti a stagione per ...