Napoli su Gabri Veiga | alla scoperta del talentino spagnolo

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Dopo l’ufficialità di Rudi Garcia come nuovo allenatore, ilinizia pian piano a muoversi sul mercato. In attesa di scoprire il futuro di Kim sempre più vicino al Bayern Monaco, e la decisione sul rinnovo da parte di Osimhen, la società campana èricerca del primo colpo da regalare al tecnico francese. Uno dei nomi più interessanti che spicca nella lista delè quello di, giovane centrocampistain forza al Celta Vigo. Come riportato ieri dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la clausola rescissoria da pagare per il cartellino del galiziano è di 40 milioni di euro, ma i partenopei proveranno in tutti i modi ad abbassare le pretese.di, nuovo ...