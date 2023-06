Napoli | 73enne costretto a vivere in auto da quattro mesi | la denuncia di Nappi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Antonio è un napoletano di 73 anni, uno dei tanti invisibili agli occhi del Comune, un anziano che da ben 4vive in uno stato di assoluto degrado, all’interno di un’parcheggiata davanti all’ufficio postale di Via Suarez, all’Arenella. Le sue condizioni sono precarie e riesce a malapena a lasciare il suo rifugio per espletare in strada i propri bisogni fisiologici. Senza parlare della ‘bomba ecologica’, altamente rischiosa per la sua salute e per quella dei residenti, che rappresenta la macchina in cui è rintanato, riempita di ciarpame, di resti di cibo e focolaio di infezioni, situazione certificata anche dal fatto che il corpo dell’anziano è invaso da una grave forma di psoriasi. Questo dramma sociale si consuma nella totale indifferenza di Palazzo San Giacomo e dell’assessorato al Welfare, in una delle aree più ...