... considerando che le stime sulla crescita in Eurozona si stanno incupendo e chee prestiti ... In questa cornice ancora piuttosto incerta e complessa, per lavolta da marzo, i mercati ...casa under 36, in arrivo la proroga al 30 settembre per la garanzia Le domande relative aicon garanzia Consap fino all'80 per cento potranno essere presentate fino al 30 settembre ...... come si dividono le percentuali tra mutuo per, seconda casa e affini "Il 90 per cento delle richieste diin Italia è dovuto all'acquisto dellacasa, mentre solo il 2 per cento per ...

Mutui prima casa under 36, in arrivo la proroga al 30 settembre per la garanzia Informazione Fiscale

A maggio, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato pari al 4,24% dal 4,03% del mese precedente. Lo sottolinea il rapporto mensile dell'Abi. A maggio 2022 era all'1,92%.Il guru britannico Martin Lewis, paladino della "giustizia finanziaria" parla di esplosione di una bomba a orologeria.