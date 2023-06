Secondo set: Shelton sorprendealle prime palle break In apertura di secondo set, Sheltonal servizio - che tiene agevolmente, per i primi due giochi - e anche a rete, dove si fa più ...La rassegna stampa di martedì 20 giugno 2023, la scoperta: 'Sì, l'erba mi piace' (Gianluca Strocchi, Tuttosport)il feeling di Lorenzocon l'erba. Dopo i quarti di finale raggiunti la settimana scorsa a Stoccarda, dove ha ceduto in tre set con qualche rimpianto a Frances Tiafoe (poi vincitore del ......quota 600 da Jan - Lennard Struff e Hurkacz che doma O'Connell Dopo la sconfitta di Lorenzo... Il secondo parziale segue i servizi: Fritzcol fondamentale e comincia a mettere pressione a ...

Musetti cresce anche sull’erba e si prende i quarti al Queen’s: Shelton battuto in tre set Il Fatto Quotidiano

Lorenzo comanda nel primo set, spreca nel secondo e si ritrova nel terzo: ora per lui Peniston o Rune " Martedì ho svolto il mio primo allenamento di sempre su un campo in erba ", aveva detto Ben Shel ...