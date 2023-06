Una web app per rendere la visita del pubblico alla gypsoteca e agli spazi espositivi più accessibile, inclusiva e completa. È quella presentata oggi daldi Possagno (Treviso), realizzata in collaborazione con Open Fiber. Il progetto si inserisce in un percorso di rebranding che l'ente ha intrapreso dal 2019, con l'adozione di una ...... allestita presso ildell'Accademia Centrale di Belle Arti. La mostra intende promuovere un ... A Pechino è stata esposta una sua rivisitazione di Amore e Psiche del, tra le opere d'arte ...... conservatrice della Casa, che hanno fatto gli onori di casa in Sala Fermi . ' Lo scorso anno si è celebrato il bicentenario dalla morte di- ha sottolineato il critico d'arte - ...

Museo Canova, un'app con contenuti video e mappa interattiva - Economia Agenzia ANSA

Una web app per rendere la visita del pubblico alla gypsoteca e agli spazi espositivi più accessibile, inclusiva e completa. È quella presentata oggi dal Museo Canova di Possagno (Treviso), realizzata ...Il critico e la storia di Canova catturano l'attenzione in Sala Fermi. Filo conduttore tra dimora e artista le Stele Mellerio a Possagno ...