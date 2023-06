(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) – Duplice riconoscimento per il comparto delladiDop. Ieri l’assemblea annuale diha certificato il ruolo di traino delladitra i grandi formaggi Dop italiani: nel 2022, infatti, la produzione diDop è l’unica che è cresciuta (+3,8% sul 2021), insieme al taleggio. Nonostante le difficoltà legate alle fiammate dell'inflazione, alla guerra in Ucraina, il prodotto riesce a imporsi sui mercati, grazie ai sacrifici dei soci del Consorzio, che hanno perso margini di redditività significativi. Nello stesso giorno è arrivato un altro riconoscimento daldi Intesa Sanpaolo: laDop fa registrare, sempre ...

Produzione ed export in crescita per ladiCampana Dop. Secondo i dati Assolatte infatti, nel 2022 la produzione diDop è l'unica che è cresciuta (+3,8 per cento sul 2021), insieme al taleggio. Inoltre in base al ...Il presidente del Consorzio Raimondo: 'Un risultato incredibile, capace di spronarci a fare sempre meglio anche nel 2023' Duplice riconoscimento per il comparto delladicampana Dop. Ieri l'assemblea annuale di Assolatte ha certificato il ruolo di traino delladicampana tra i grandi formaggi Dop italiani: nel 2022, infatti, la ...Duplice riconoscimento per il comparto delladiCampana Dop. Ieri l'assemblea annuale di Assolatte ha 'certificato' il ruolo di traino delladiCampana tra i grandi formaggi Dop italiani: nel 2022, infatti, la ...

Mozzarella Bufala Campana, Assolatte e Monitor distretti premiano performance Dop Adnkronos

Duplice riconoscimento per il comparto della Mozzarella di Bufala Campana Dop. Ieri l’assemblea annuale di Assolatte ha certificatoil ruolo di traino della mozzarella di bufala campana tra ...Nel 2022 la mozzarella di bufala campana Dop è stato l’unico insieme al taleggio tra i formaggi a Dop italiani ad aumentare la produzione, che è cresciuta del 3,8% rispetto al 2021. Inoltre, la Mozzar ...