(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) – Laha deciso di "sospendere l'allenatore dell'As Roma, José, per le prossime quattro partite di competizioniper club a cui avrebbe altrimenti partecipato, per aver rivolto un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara". Lo comunica latramite i propri canali ufficiali. Il tecnico portoghese, nel post partita della finale di Europa League persa ai rigori dalla Roma contro il Siviglia, dello scorso 31 maggio a Budapest, aveva inseguito l'arbitroper protestare con veemenza contro le scelte della terna inglese. Inoltre, laha multato la Roma di 50.000 euro e vietato di vendere biglietti ai propri tifosi ospiti per la prossima partita in competizioni europee "per accensione di fuochi d'artificio, lancio di oggetti, atti di danneggiamento ...

La Uefa ha deciso di "sospendere l'allenatore dell'As Roma, José, per le prossime quattro partite di competizioni Uefa per club a cui avrebbe altrimenti partecipato, per aver rivolto un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara". Lo comunica la Uefa ...Stangata da parte della Uefa nei confronti di José. Il tecnico è statopr 4 giornate dopo gli insulti rivolti a Taylor al termine della finale di Europa League col Siviglia . Lo Special One salterà quasi tutto il girone di ...Immediata era stata la decisione dell'Uefa di deferirealla commissione disciplinare per il "linguaggio offensivo" usato nei confronti di Taylor. Lo Special One sconterà le quattro giornate ...

Mourinho squalificato 4 giornate per insulti all'arbitro Taylor: decisione Uefa Adnkronos

Roma multata di 50.000 euro La Uefa ha deciso di "sospendere l'allenatore dell'As Roma, José Mourinho, per le prossime quattro partite di competizioni Uefa per club a cui avrebbe altrimenti ...Uefa stangata per Mourinho comminati quattro turni di squalifica per insulti all'arbitro Taylor al termine della finale di Europa League ...