Motomondiale | Gp Olanda | Quartararo Farò massimo per buon risultato

Aumentano le masse d'aria sui cieli dei padri fondatori della Grande Mela, i mulini ruotono vorticosamente per l'arrivo delin, Assen. Un vento a favore della Ducati, ma questa volta alla Pramac, in grandissima forma dall'inizio del mondiale e reduce da un primo e terzo posto messo a segno nella gara ...Iker Lecuona sarà il sostituto dell'infortunato Joan Mir in, sulla Honda ufficiale del team Repsol. Nell'ultimo appuntamento delprima della pausa estiva tornerà Marc Marquez, dopo aver saltato il GP in Germania a causa di una caduta nel ......da visita ideale per il team Mooney VR46 in vista del Gran Premio d', in programma questo fine settimana sulla pista di Assen . Un circuito speciale e storico non solo per il, che ...

MotoGP, la resa di Marquez: “In Olanda solo per raccogliere dati” Tuttosport

Assen, 21 giu. – (Adnkronos) – Stefan Bradl correrà al posto dell'infortunato Alex Rins con la Honda LCR nel prossimo di GP d'Olanda, in programma ad Assen domenica 25 giugno. Per il pilota tedesco sa ...