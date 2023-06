Motomondiale | Gp Olanda | Quartararo ' Farò massimo per buon risultato'

Fabio Quartararo vuole lasciarsi alle spalle il deludente weekend tedesco e punta al riscatto indove, nella classe regina, ha centrato la vittoria nel 2021 mentre nella passata edizione è ...Aumentano le masse d'aria sui cieli dei padri fondatori della Grande Mela, i mulini ruotono vorticosamente per l'arrivo delin, Assen. Un vento a favore della Ducati, ma questa volta alla Pramac, in grandissima forma dall'inizio del mondiale e reduce da un primo e terzo posto messo a segno nella gara ...Iker Lecuona sarà il sostituto dell'infortunato Joan Mir in, sulla Honda ufficiale del team Repsol. Nell'ultimo appuntamento delprima della pausa estiva tornerà Marc Marquez, dopo aver saltato il GP in Germania a causa di una caduta nel ...

MotoGP, la resa di Marquez: “In Olanda solo per raccogliere dati” Tuttosport

Enea Bastianini, che in Germania, nella sua seconda gara dopo il rientro dall'infortunio ha ottenuto riscontri positivi, punta ad avvicinarsi ulteriormente ...Saranno Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), Jorge Martin (Prima Pramac Racing), Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team), Johann Zarco (Prima Pramac ...