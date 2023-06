MotoGp Olanda | Bagnaia | ' Vincere per consolidare la leadership'

Ultimo appuntamento prima della pausa estiva per il Motomondiale. Si gira ad Assen, l'università del motociclismo. Bagnaia, vincitore lo scorso anno del GP d'e attuale detentore del record della pista (1:31.504), punta ad estendere la sua leadership in Campionato: il pilota di Chivasso si trova infatti al comando della classifica generale con 16 ...Il Campione del Mondo diin carica, Pecco Bagnaia, ha parlato alla vigilia del Gran Premio d'2023 di Assen. Ecco le sue parole: "Siamo all'ultima gara prima della lunga pausa estiva e pertanto, prima di ...'Il Sachsenring si è rivelato molto più positivo di quello che mi aspettavo e in gara non ho sofferto fisicamente come al Mugello. Sicuramente ad Assen arriverò un po' più stanco dopo le ultime due ...

GP Assen: gli orari con le dirette su Sky e Now, e in chiaro su TV8 La Gazzetta dello Sport

MotoGP GP Olanda Assen Honda HRC – A causa dell’infortunio alla mano rimediato al Mugello e che l’ha costretto a saltare anche l’appuntamento del Sachsenring, Joan Mir non sarà presente al via del ...MotoGP GP Olanda Brembo - Ultimo appuntamento primo della pausa estiva, il TT Assen è l’unica delle gare della edizione inaugurale del Mondiale (1949) ancora in calendario, anche se il layout della pi ...