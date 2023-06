MotoGP | i precedenti di Francesco Bagnaia ad Assen Pecco è fra i “Magnifici sette” nella Cattedrale olandese

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Domenica si corre ad, un tracciato con il qualeha un rapporto eccellente sin dalle classi formative. Nel corso degli anni, il rendimento del piemontese nell’Università della moto ha peraltro assunto i medesimi contorni della sua tabella di marcia in tempi recenti. Le mezze misure non esistono. In Olanda,o vince, oppure non si piazza fra i primi cinque! I successi sono complessivamente 3. Il primo, artigliato in Moto3 nel 2016, è particolarmente significativo, essendo stato il primo della carriera nel Motomondiale., all’epoca teenager, si impose in volata, passando sul traguardo 18 millesimi prima Andrea Migno (poi penalizzato) e 21 millesimi prima Fabio Di Giannantonio! Fu, quella, anche la prima affermazione del marchio indiano Mahindra. Ben più tranquilla la ...

Assen, luogo di grandi ricordi…indelebili per Pecco Bagnaia, che ha deciso di tatuarsi il tracciato sul braccio. La MotoGP torna questo fine settimana in Olanda, per concludere la tripletta che preced ...Una Honda così in difficoltà in top-class non la si era mai vista. E' considerazione di tanti degli addetti ai lavori che il rendimento della Casa di Tokyo sia altamente deficitario e non abbia preced ...