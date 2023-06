MotoGP GP Olanda | Bastianini | “Sto iniziando a conoscere la moto e a recuperare le forze”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) “Il Sachsenring si è rivelato molto più positivo di quello che mi aspettavo e in gara non ho sofferto fisicamente come al Mugello. Sicuramente ad Assen arriverò un po’ più stanco dopo le ultime due gare consecutive, che però sono state anche un buon allenamento”. Enea, che in Germania era alla sua seconda gara dopo l’infortunio, ora vuole continuare il suo percorso di crescita ad Assen. “Stola miae ale: vedremo come andrà questo fine settimana, ma spero di potermi avvicinare ancora di più ai primi”, ha aggiunto. SportFace.

... dove riuscì a trionfare nel 2021, spera di dare una svolta a questo Mondiale diiniziato ... Invuole rialzare la testa anche Franco Morbidelli, pure lui uscito deluso dal Sachsenring. '...L'ultima sfida prima della pausa estiva Il Gran Premio d', in programma questo fine settimana sulla storica pista di Assen arriva in un momento molto delicato in casa Yamaha , alle prese con una crisi di risultati che sta scatenando un vero e proprio ...Niente pioggia ad Assen Il Gran Premio d'di solito ha regalato grandi emozioni non solo grazie ad un tracciato che - seppur 'dimezzato'...2023, Gran Premio di Germania: le previsioni meteo ...

GP Assen: gli orari con le dirette su Sky e Now, e in chiaro su TV8 La Gazzetta dello Sport

Enea Bastianini, che in Germania, nella sua seconda gara dopo il rientro dall'infortunio ha ottenuto riscontri positivi, punta ad avvicinarsi ulteriormente ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...