Ferito a un piede in un incidente stradale causato da un automobilista distratto, ha perso un po' di sangue sul marciapiede. La polizia municipale lo ha avvisato: "Le arriverà la fattura dell'impresa ...Ma ad avere la peggio il, un uomo di 48 anni che ha riportato diverse ferite e ... L'non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso. TAGS ...Ancora poco chiara la dinamica. E' successo ieri intorno alle 20 Nella serata di ieri a Mezzanego, in provincia di Genova si è verificato un grave incidente nel quale unsi èin via Gandolfo. È successo intorno alle 20. Sul posto gli operatori del 118 con l'automedica Tango 1 e i militi della Croce Verde di Carasco. L'uomo, 38 anni, è stato ...

Motociclista infortunato e beffato: ha perso sangue nell'incidente, dovrà pagare la pulizia dell'asfalto La Repubblica

A Genova: a polizia municipale lo ha avvisato: “Le arriverà la fattura dell’impresa di pulizie che ha pulito le macchie sull’asfalto. In futuro potrà ...Soccorsi in azione nel pomeriggio di ieri, diversi gli interventi per infortuni in montagna e incidenti stradali, alcuni dei quali hanno anche causato lunghe code e rallentamenti sulle strade nel ...