Morto in carcere Denny Pruscino | condannato all’ergastolo per l’omicidio del figlio neonato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023)nella giornata di lunedì 19 giugno nel“Due Palazzi” di Padova. Il 42enne stava scontando l’ergastolo dopo essere statoperdeldi nome Jason nel 2011.si è sentito male dopo una partita di calcetto svolta con altri detenuti, e le sue condizioni sono apparse critiche fin dall’inizio. Dopo l’intervento del Suem 118, l’uomo è stato trasportato in ospedale dove è deceduto poco dopo. L’uomo era originario di Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, ed era finito al centro delle attenzioni della cronaca nera dodici anni fa per un omicidio che aveva sconvolto l’opinione pubblica. Dopo la scomparsa improvvisa deldi 2 mesi, riconosciuto come ...