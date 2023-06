Morto Choi Sung-bong | la star K-pop che aveva cantato Ennio Morricone aveva 33 anni

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Lutto nel mondo della musica. Èa 33di Korea’s Got Talent 2011. Una vita tra luce e ombra, la sua. Infanzia povera passata in orfanotrofio e molte difficoltà anche nell’adolescenza tanto da essere costretto ad abbandonare l’università di musica e coltivare la sua passione da autodidatta. Ma il suo talento era reale e nel 2011 la sua performance operistica del brano Nella fantasia diera stata visualizzata più di 21 milioni di volte. Lo stesso Justin Bieber, sul suo Facebook, glifatto i complimenti: “Mai dire mai. Buona fortuna a questo ragazzo, dalla grande storia”. Per il 33enne ecco arrivare il successo. Tra contratti, apparizioni in programmi televisivi e un ...

... è stato trovatoin casa a Seul e probabilmente si è suicidato, ha fatto sapere la polizia sudcoreana., che aveva 33 anni, era nella sua abitazione nel quartiere di Yeoksam, una delle zone ......Lo spettatore rimane sconcertato nel momento in cui scopre che lo psicologo Malcolm Crowe era... Il film segue la storia di Oh Dae - Su , interpretato daMin - Sik , un uomo imprigionato per ...... di 33 anni, dei 100% ; Goo Hara , di 28 anni, del gruppo Kara , e Sulli , pseudonimo diJin - ... Moonbin degli Astro è: la sua impronta nel K - pop. Moonbin è dunque l'ultima star del K - ...

La polizia di Seoul ha classificato come suicidio la morte di Choi Sung-bong, la star K-Pop 33enne che aveva partecipato nel 2011 a Korea's Got ...