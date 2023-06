Monza | dirigente sportivo perde un rene nel tentativo di sedare una rissa tra genitori

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ilha 44 anni Sta facendo il giro della rete la notizia dellatra alcuniin cui ci ha rimesso undi 44 anni. Quest’ultimo è stato vittima di una aggressione a seguito del match di calcio tra bambini nel corso di un torneo dell’oratorio a Seregno. L’uomo ha perso uned è stato prontamente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Desio. Il calcio gli è arrivato da una persona presente sugli spalti: dopo il ricovero e gravi danni alla milza solo oggi è uscito dalla terapia intensiva. I fatti hanno avuto luogo durante la partita di un torneo dell’oratorio tra squadre, la Polis San Giovanni Paolo II di Seregno e il Muggiò, di bambini fino a 9 anni. Leggi anche: Fognini salta il controllo antidoping, cosa è successo? La sua versione Il ...

(Adnkronos) - I carabinieri della compagnia di Seregno hanno identificato e denunciato all'autorità giudiziaria un 47enne residente a Muggiò. L'uomo è indagato per i reati di lesioni personali graviss ...I carabinieri della Compagnia di Seregno hanno denunciato un 47enne residente a Muggiò accusato di essere il responsabile del violento calcio che ha ...