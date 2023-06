Monza | allenatore colpito durante partita bambini | identificato e denunciato genitore

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Milano, 21 giu. (Adnkronos) - I carabinieri della compagnia di Seregno hannoall'autorità giudiziaria un 47enne residente a Muggiò, indagato per i reati di lesioni personali gravissime con perdita di un organo e rissa commessi nei confronti del 44enne, dirigente ein seconda della squadra giovanile Spgii dell'oratorio Sant'Ambrogio di Seregno. Le indagini condotte dai militari dell'Arma e coordinate dalla procura dihanno permesso di ricostruire che domenica pomeriggio, poco dopo le 18, sulle gradinate del campo da calcio dell'oratorio Polisportiva Sant'Ambrogio di via Don Carlo Gnocchi 4, di Seregno dove era in corso l'incontro della categoria under 9 valida per il torneo Polis Cup tra le Asd. Polis Sgpii e Lions San Carlo di Muggiò, il 44enne, accortosi che sulle gradinate ...