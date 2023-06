Molise | domani Schlein e Conte a Campobasso a sostegno candidato Gravina**

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Ellye Giuseppesi incontreranno, dove entrambi sono previsti a iniziative elettorali adelpresidente alle regionali in Molise, Roberto Gravina, sindaco M5S della città. Non sarà un'iniziativa sul palco, a quanto si apprende sia da fonti dem che 5 Stelle, ma un momento dial comunein corsa per la guida della regione.non si sono sentiti direttamente, l'interlocuzione c'è stata tra i dirigenti locali di Pd e M5S.

Come pure Natale Dario , presidente regionale Fibis Abruzzo: "Era il 1994 quando venivo a ... Il funerale verrà celebratoalle 17 nella chiesa di Cristo Re partendo dalla sala del commiato ...L'Umbria nel suo complesso è tra le rimandate insieme a Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lazio,, Valle d'Aosta e Abruzzo, che raggiungono livelli di performance abbastanza omogenei. Tra gli ......si incroceranno per stabilire una ' foto di Vasto ' ancora più nitida e speriamo che in, ... come andrà l'incontro diverso le 19,30 a Termoli' "Pensavano che fossimo un'ipotesi. un breve ...

**Molise: domani Schlein e Conte a Campobasso a sostegno ... La Nuova Ferrara

Non può esserci un domani senza i nostri bambini, i nostri ragazzi. Mi piacerebbe realizzare qualcosa per i tanti bambini, ragazzi che, non per loro scelta, si ritrovano al mondo senza una madre, ...“Ti telefono o no, ti telefono o no… ho il morale in cantina mi telefoni o no, mi telefoni o no… chissa’ chi vincera’…”. Certo non sarà Daniele Silvestri, con le sue 4850 cose in comune, ma pur sempre ...