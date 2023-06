(Di mercoledì 21 giugno 2023) Non solo Covid, ma anche virus respiratori e vaccini contro il cancro. La biotech spinge sull'innovazione mentre apre il suo primo ufficio in Italia

Questo sistema decorativoin risalto le vetture esposte, grazie ad una breve procedura ... La Committenza voleva sostituire la vecchia pavimentazione in piastrelle con una più, in modo da ...L'Osservatorioin evidenza che il carrello della spesa è più leggero ma costa di più , a ... che hanno costretto gli italiani a modificare le scelte di acquisto nella distribuzione. La ......corsi sulla creazione e sui fattori storici e culturali alla base della profumeria, dal ... "Questo fa capire che il profumo non è più concepito come qualcosa che siper uscire, ma si usa ...

Moderna mette 4,5 miliardi sulla ricerca WIRED Italia

Il pilates a muro è l’ultimo trend dell’home fitness. L'abbiamo provato con un’insegnante e abbiamo scoperto che non è tutto come sembra.Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...