Missili nucleari russi e controffensiva ucraina in una guerra destinata alla parità

Leggi su panorama

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che i nuoviSarmat che sono in grado di trasportare 10 o più testatesaranno presto pronti per il dispiegamento. Lo scrive la Tass. Secondo Putin che ha parlato ai laureati della accademie militari: «C'è un rallentamento dellae il nemico sta subendo perdite serie. Gli ucraini hanno perso finora 245 carri armati e 678 blindati di vario tipo, compresi francesi e americani, ma le forze di Kiev non hanno esaurito il potenziale per l'avanzata». Stamattina tre droni sono caduti nella regione di Mosca in quello che il ministero della Difesa russo ha definito «un attacco terroristico ucraino». Il ministero della Difesa in una nota scrive: «Oggi è stato sventato un tentativo da parte del regime di Kiev di ...