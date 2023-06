Milano | rubano in casa di un 82enne e gli portano via l’auto | la Polizia di Stato arresta 4 persone

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Si tratta di una banda composta da uomini dell’Est Europa che ha agito durante l’assenza della vittima per una breve vacanza. Sottratti gioielli per 200mila euro

Quattro uomini sono stati arrestati a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip died eseguita dalla Polizia per aver derubato un 82enne sia di preziosi presi in casa sia dell'auto di lusso. L'ipotesi di accusa, per i quattro, tutti originari dell'Est Europa, tra i 33 e i 56 ...Da Napoli, Federico ritorna a, l'agenzia delle entrate gli nega il tesserino con il codice ... Miil passaporto, l'allora console generale Alberto Boniver, in 24 ore, me ne consegna uno ...A conclusione dell'attività d'indagine e sulla base degli elementi probatori raccolti, il GIP presso il Tribunale diha emesso un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere ...

Milano, rubano in casa e si portano via l'auto: la Polizia di Stato

Gli svaligiano la casa mentre è in vacanza a Bobbio, in provincia di Piacenza, ma i ladri finiscono in manette. L'operazione, su disposizione del Gip di ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 giugno 2023 – La Polizia di Stato, coordinata dal VII Dipartimento “Criminalità organizzata comune” della Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza d ...