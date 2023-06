Milan | Tonali verso il Newcastle | le reazioni sui social dei tifosi

... l'improvvisa accelerazione del Newcastle in queste ore per Sandropuò rimescolare improvvisamente le carte ed offrire proprio alla ghiotta opportunità del sorpasso. LA SITUAZIONE - Era ...Il Newcastle ha trovato l'accordo sul contratto con gli agenti Sandro. Ora manca quello tra iled i bianconeri Il Newcastle ha trovato l'accordo sul contratto con gli agenti Sandro. Ora manca quello tra iled i bianconeri. Secondo quanto ...Il calciomercato estivo delpotrebbe aprirsi con la cessione di Sandroal Newcastle. Sui social, i tifosi milanisti si interrogano tra ansia e speranza: ecco le loro ...

Il Newcastle è a Milano per chiudere il colpo Tonali La Gazzetta dello Sport

Sandro Tonali ha accettato la corte del Newcastle ed è pronto a lasciare il Milan se le due società limeranno i dettagli dell'accordo. Il centrocampista rossonero, inizialmente riluttante a lasciare ...Milan, ai saluti Tonali. E ora i rossoneri fanno sul serio per Frattesi Novità importanti in casa Milan: sembra vicinissimo l’accordo tra le parti per il trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle Un ...