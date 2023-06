Milan | Tonali si avvicina al Newcastle | il Napoli invece si tiene i migliori

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ilè vicinissimo a Sandrodal, mentre ilsi impegna a mantenere i suoigiocatori. CALCIOMERCATO. Mentre le grandi squadre italiane si trovano sotto pressione per vendere i loro giocatori di punta a causa di problemi di bilancio, ilsi distingue. La squadra di Aurelio De Laurentiis è determinata a mantenere la sua rosa, contrariamente alle tendenze correnti in Serie A . IlUnited, squadra di Premier League inglese, sembra essere vicino a siglare un affare per l’acquisto di Sandrodal. Il club inglese, che ha guadagnato un posto nella Champions League per la prima volta in 20 anni, ha alzato la sua offerta iniziale da 60 a 70 milioni di euro, ...

Prima offerta da 60 milioni: rifiutata dal, almeno per ora. Il nuovo Newcastle saudita fa sul serio per Sandro. La società rossonera ha ascoltato la proposta inglese " la prima, ma non sarà l'ultima " per poi rispedirla in ...viaggia verso il Newcastle - Il Newcastle è vicinissimo a Sandro, centrocampista estremamente duttile del. Il club bianconero infatti, come riportato da ' Calciomercato.Sandropuò lasciare ile trasferirsi al Newcastle: tutti gli aggiornamenti in diretta sulla trattativaSandroal Newcastle. Il centrocampista delpotrebbe lasciare la Serie A per ...

Il Newcastle è a Milano per chiudere il colpo Tonali: l'offerta sale, ore cruciali La Gazzetta dello Sport

Il Newcastle è vicinissimo a Sandro Tonali dal Milan, mentre il Napoli si impegna a mantenere i suoi migliori giocatori.Sandro Tonali, il capitano in pectore del Milan di Stefano Pioli. La notizia-bomba è stata lanciata dal portale The Athletic e confermata da Sportitalia: l'offerta si… Leggi ...