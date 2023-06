Milan | rossoneri in Nazionale | bene Leao | ko per Thiaw

(Di mercoledì 21 giugno 2023) I lusitani passano in Islanda,anche il Belgio. Malicktitolare nella Germania sconfitta dalla Colombia. Ilnelle Nazionali

Prima offerta da 60 milioni: rifiutata dal. Seconda offerta da 70 milioni: si tratta, con i bonus si arriverà a sfiorare la richiesta dei(80 milioni). Il nuovo Newcastle saudita fa sul serio per Sandro Tonali . La società ......ipossono davvero essere tempi difficili: il punto della situazioneTonali ha detto sì al Newcastle e l'affare è ormai in dirittura d'arrivo. Accordo ad un passo tra il club inglese il...Sull'asse Inter -balla anche il nome di Marcus Thuram: il 25enne attaccante farebbe al caso di nerazzurri e, chiamati a puntellare il reparto offensivo dopo cessioni e addii ...

Il mercato del Milan è già oltre Sandro Tonali, ad un passo dalla cessione al Newcastle per una cifra compresa tra i 75 e gli 80 milioni di euro. Come riferito dall’Equipe, il club rossonero avrebbe m ...Tra i profili seguiti dal Milan per sostituire Tonali ci sono anche Florentino Luis del Benfica e Sangaré del PSV.