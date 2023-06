Milan | la moglie di Maldini | “Non tutti i mali vengono per nuocere” FOTO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Una storia Instagram di Adriana Fossa Blanco, ladi Paolo, ha infiammato i social. La consorte dell’ex responsabile dell’area tecnica del, silurato poche settimane fa dalla proprietà RedBird, ha pubblicato un Reel in cui appaiono diverse immagini del marito dei tempi dele in sovrimpressione questo messaggio in spagnolo: “Amore mio! Nonper!”. Il tutto a poche ore dalla notizia dell’imminente cessione di Sandro Tonali. SportFace.