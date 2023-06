Milan | incontro per il futuro di Tonali E non c’è solo lui sul piatto

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ilincontra l’agente diper provare a chiarire ildel centrocampista. E non si parladi questo Comincia a prendere forma il nuovo. Secondo quanto riportato dal collega Antonio Vitiello, è in corso untra Riso, procuratore di, e la dirigenza rossonera formata da Moncada e Furlani. Si ragiona sulla possibile cessione dell’ex Brescia al Newcastle (ingaggio da 8 milioni di euro per l’italiano) con ilche a quel punto virerebbe forte su Frattesi.

La Juventus prova a mettere la freccia per Davide Frattesi. Secondo quanto riportato da Sky Sport il direttore sportivo dei bianconeri Giovanni Manna sta infatti ...Stefano Pioli chiede rinforzi. Per ora arrivano soltanto smentite sulla possibile trattativa con uno dei principali obiettivi di mercato.