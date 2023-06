Milan | Guler obiettivo primario | gli aggiornamenti

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ilha virato con decisione su Ardadel Fenerbahce per rinforzare il proprio centrocampo: il giocatore gestito dal padre è...

A chi si riferisce Ad, giovane stella del Fenerbahce, che è finito nel mirino di molti club, tra cui ildi Pioli. Classe 2005, diciotto anni compiuti a febbraio,ha già fatto vedere le ...Ore 14.22: ilvuole portare a casa dal Fenerbahce il talento turcoOre 14.19: Ilrifiuta la prima offerta per Tonali, il Newcastle con 70 - 75 lo porta a casa La prima offerta del ...Calciomercato, i rossoneri puntano dritti sul giovane talento: Moncada e Furlani pronti a pagare la clausola rescissoria del ragazzo Ilha deciso di rompere gli indugi per Arda. Secondo quanto riporta il collega Alfredo Pedullà, infatti, i rossoneri starebbero spingendo per pagare la clausola rescissoria del giovane ...

Giovane, duttile e mancino: Guler tenta il Milan, ma c'è tanta concorrenza La Gazzetta dello Sport

Il Milan sonda il mercato, alla ricerca di nuovi rinforzi da consegnare a Pioli. Il club valuta un colpo da 7 milioni: l'opportunità intriga.I parigini rallentano nella corsa all'attaccante francese in scadenza con il Mönchengladbach, rilancio dei rossoneri: tutti i dettagli ...