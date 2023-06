Migranti | schiaffo alla Ong Geo Barents dal Tar del Lazio | “Decide lo Stato il porto d’attracco”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Una sentenza storica che lascerà il segno nella gestione futura dei flussi migratori. Il Tar delrifiuta il ricorso della Ong Geoe sancisce un principio evidente, ma conteda sempre dsinistra italiana: i porti di attracco vengono decisi dal Ministero degli Interni e non dalle Ong. Pertanto la Ong di Medici Senza Frontiere se ne deva fare una ragione: non c’è alcuna illegittimità nei provvedimenti con i quali, a inizio anno, le autorità del nostro Paese avevano assegnato i porti di Ancona e La SpeziaGeo, che aveva effettuato due operazioni di salvataggio in acque libiche., sentenza storica del Tar delche stoppa la Ong Geo“E’ passata totalmente sotto silenzio e senza ...

È arrivata sin lì probabilmente in seguito ad un naufragio dia dicembre. Dopo qualche settimana di galleggiamento si è definitivamente arenata al ... Un vero e proprionei confronti di ...La rassegna stampa CORRIERE DELLA SERA ', intesa a metà con Tunisi', apre il maggiore ... LA REPUBBLICA 'Tunisi,alla Ue' apre il quotidiano Gedi. 'Il bluff dei rimpatri: pochi e ...Quarto, sempre su Ducati, Luca Marin Titoli Corriere della Sera:, intesa a metà con Tunisi la Repubblica: Tunisi,alla Ue La Stampa: La Tunisia gela la Meloni / No al baratto soldi -...

Migranti, schiaffo alla Ong Geo Barents dal Tar del Lazio: "Decide lo ... Secolo d'Italia

Le istituzioni socialiste europee non sono nuove a sgarbi all'Italia e non perdono occasione per dimostrarlo. L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto ieri a Lampedusa dove il presidente della Commissio ...“Circa 100 milioni di uomini, donne e bambini, in tutti i continenti, sono costrette a lasciare le proprie case per trovare protezione contro la persecuzione, gli abusi, le violenze. Il senso di umani ...