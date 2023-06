Migrante clochard ammazzato di botte | è caccia a due giovani

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiÈ sopravvissuto alla rotta mediterranea che oltre dieci anni fa lo ha portato dal Ghana all’Italia, dove però è stato picchiato a morte: è la dolorosa vicenda di Frederick Akwasi Adofo, diventato une ucciso a 43 anni. Era sopravvissuto al viaggio verso l’Italia dal Ghana, passando nel deserto del Sahara, imprigionato poi in un lager libico, per poi salire su un barcone e attraversare il Mediterraneo. Cercava un futuro migliore Frederick Akwasi Adofo, un senza fissa dimora di 43 anni, da oltre dieci in Italia,dia Pomigliano d’Arco (Napoli). Ucciso da dueche lo hanno pestato, nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 giugno, fino a lasciarlo agonizzante a terra. L’hanno trovato la mattina dopo e portato in ospedale, a Nola, ma era in fin di vita. Non c’è stato ...

