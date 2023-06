Microchip | si prende tutto la Germania | l’Italia sta a guardare Doccia gelata sul governo

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La recente carenza di, che ha azzoppato tanti mercati durante il periodo pandemico a partire da quello dell’automotive, ha innescato in Europa un processo atto ad aumentare massicciamente la produzione interna per accorciare le catene di approvvigionamento ed evitare periodi di magra come quello di cui sopra. Ma se laha saputo mettere in campoil proprio peso politico ed economico,rischia di restare a mani vuote. Ildi Olaf Scholz ha infatti raggiunto un accordo col colosso americano dei semiconduttori Intel, che raddoppierà i propri investimenti in terra tedesca avantaggio di occupazione e crescita.è invece ferma al palo, e anche l’annunciato investimento da 4,5 miliardi per una fabbrica in Italia sembra sul ...