Mickie James | “L’audience di NXT non ha mai portato rispetto a Dana Brooke”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 21 giugno 2023) I fan della WWE sanno come farsi sentire. Quando qualcosa non va oppure, quando apprezzano qualcosa, lo fanno capire chiaramente.ha fatto di recente il suo ritorno a NXT e ha avuto un match contro Cora Jade a Gold Rush. Il responso dei fan al ritorno di, però, è stata prettamente negativa sia agli eventi dal vivo che online. A difendere la wrestler, però, ci ha pensato una vera e propria leggenda del business. Il commento, durante Busted Open Radio, ha parlato della situazione di. “Credo che non sia stata la mossa giusta quella di mandarea NXT. Una cosa è mandare Seth Rollins o Natalya lì, soprattutto perché sono rispettati in quanto grandi lavoratori, capito cosa ...