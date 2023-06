Michela Murgia | “Questo è il tempo migliore della mia vita”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) “morte non ho paura, del dolore sì”. Parola diche, nonostante il cancro “è ilmia”. Dopo aver raccontato pubblicamentesua lotta contro un tumore, oramai al quarto stadio, e che le lascia ancora pochi mesi da vivere, la scrittrice sarda torna a raccontare, questa volta su “Vanity Fair”, altri dettagli ineditisua battaglia contro la malattia. La scrittrice sarda(Ansa)E lo fa partendo dal Capodanno 2021, quando è stata ricoverata in ospedale in terapia intensiva. “Ero in condizioni di semi incoscienza, convinta di morire e con i medici convinti che sarei morta” dice ricordando quei giorni. “In realtà, ...

Emma Marrone si racconta. La cantante fiorentina ha parlato a 360 gradi della sua carriera e della sua vita privata nel corso di una lunga intervista diper Vanity Fair . Emma si professa "single, ma non sola", e ha spiegato la sua situazione professionale e sentimentale. Scopriamo cosa ha detto. Emma Marrone: "Sono single, ma non sola".La cantante si racconta in un'intervista aper Vanity ...... in una frase giustamente definita choc, ha a sua volta legittimato apertamente la pratica della maternità surrogata, avventurandosi, sulle ali letterarie di, sulla bizzarra ...

Michela Murgia e il tumore: «Sono arrivata in ospedale in fin di vita, i medici pensavano che sarei morta» ilmessaggero.it

La cantautrice genovese e il trio vocale (che ha collaborato anche con Drusilla Foer) in un brano fresco, ironico e... provocatorio ..."Ho scelto come anello nuziale una rana ad altorilievo perché è un animale di terra e di acqua, sempre pronto al salto, quindi al cambiamento, rappresenta bene la queerness in natura", rivela la ...