Michela Murgia | ' Questo è il tempo migliore della mia vita'

"Della morte non ho paura, del dolore sì". Parola diche, nonostante il cancro "questo è il tempo ...Scesero in campo poi tutti i maître à penser della sinistra: Fedez , Arisa (recentemente massacrata da gruppi e gruppuscoli pro gay per una frase innocua su Giorgia Meloni ) e, solo ...... come racconta la stessa Giua, quella regalatale dal podcast 'Morgana, storie libere' die Chiara Tagliaferri , 'Quella là' non fa sconti a nessuno. Sul banco degli imputati ...

Michela Murgia e il tumore: «Sono arrivata in ospedale in fin di vita, i medici pensavano che sarei morta» ilmessaggero.it

Un incontro forte tra donne forti. Emma Marrone rilascia, per Vanity fair, un'intervista a Michela Murgia parlando di sentimenti e famiglia. Entrambe hanno un'idea di famiglia che parla ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...