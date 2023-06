Mette in carica il cellulare | ragazza di 12 anni muore folgorata da una scossa elettrica

Sarebbe un caricabatteria non omologato la causa della morte di una ragazza di appena 12 anni che è stata folgorata da una potente scossa elettrica mentre metteva inil suo cellulare. La giovane si chiamava Laisa Sofia da Silva Teixeira, di Colonia do Piaui e viveva nello stato brasiliano nord - orientale di Piaui. E' stata trasportata in ospedale ma ...Ragazza di 12 anniinil cellulare: Sofia morta folgorata da una scossa elettrica Gli rubano gioielli e preziosi per 200 mila euro e l'auto di lusso mentre è in vacanza L'ipotesi del ...Una ragazza di appena 12 anni è morta dopo essere stata folgorata da una potente scossa elettrica mentre metteva inil suo cellulare . Laisa Sofia da Silva Teixeira, di Colonia do Piaui, nello stato brasiliano nord - orientale di Piaui, sarebbe sopravvissuta allo choc iniziale, ma purtroppo le sue condizioni ...

Ragazza di 12 anni mette in carica il cellulare: Sofia morta folgorata da una scossa elettrica leggo.it

Spesso accade che si acquistino prodotti non certificati e questi, appunto, possono riportare delle anomalie che sono potenzialmente fatali ...