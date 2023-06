Meteo | solstizio d' estate bollente | picchi oltre i 40°C e tanta afa Poi tornano i temporali

In Italia ild'Estate sarà umido, ma senza piogge, ci sarà tanta afa, ma con valori massimi da record: Oristano, 39°C; Bolzano, Carbonia e Forlì 38; Ferrara, Firenze, Modena, Nuoro, Pistoia,...Previsioniper oggi: AL NORD Nuvolosità medio - alta in transito al mattino. Al pomeriggio isolate precipitazioni sui rilievi Alpini, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano ..., arriva la prima ondata di caldo africano: temperature oltre i 35°. Ecco quanto dureràd'estate, arriva l'afa in 16 città italiane Caldo, le città bollino arancione In conseguenza ...

Meteo, Solstizio d'Estate sotto il caldo africano: afa in aumento e punte di 40°C, ecco dove METEO.IT

Un solstizio d’estate bollente con l'anticiclone africano dominante sull'Italia fino a venerdì e temperature che raggiungeranno picchi oltre i 40°C. È quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del s ...È il giorno più lungo dell'anno. Perché Il 21 giugno 2023, ore 16.57: il sole si ferma per un attimo sul punto piu alto sopra l’equatore celeste, per poi ...