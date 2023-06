Mes | tensione dopo parere Mef ma governo non cambia linea e vuole rinvio

... firmato dal capo dipartimento di via Venti Settembre, si afferma - tra le altre cose - che "sulla base di riscontri avuti da analisti e operatori del mercato, è possibile che la riforma del, ...... firmato dal capo dipartimento di via Venti Settembre, si afferma - tra le altre cose - che 'sulla base di riscontri avuti da analisti e operatori del mercato, è possibile che la riforma del, ...Il tutto nel giorno cui sale laper le assenze di Forza Italia in commissione Bilancio del ...che rappresenta un benestare formale - non si ha notizia che un peggioramento del rischio del...

Maggioranza ko sul lavoro e Mes, primi scricchiolii nel governo Avvenire

Roma, 21 giu. (askanews) – Sul Mes la linea del governo non cambia e non c’è una divergenza “politica” sulla questione. E’ questo ciò che filtra da Palazzo Chigi, dopo la pubblicazione della lettera ...Il 30 giugno il Parlamento dovrà dire sì o no alla ratifica ma i lavori in commissione procedono a rilento. La commissione Esteri della Camera tornerà a riunirsi giovedì 22 giugno ...