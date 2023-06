Mes | tensione dopo lettera Mef Ma governo non cambia linea e vuole rinvio

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Sul Mes ladelnone non c'è una divergenza "politica" sulla questione. E' questo ciò che filtra da Palazzo Chigi,la pubblicazione dellache il ministero dell'Economia ha inviato alla commissione Esteri della Camera, presieduta da Giulio Tremonti. La valutazione del Mef era stata richiesta lo scorso 27 aprile, a un mese dall'incardinamento delle due proposte di legge di Pd e Iv per la ratifica del Mes, che solo l'Italia ancora non ha adottato, nonostante il 'pressing' di Bruxelles e di alcuni Stati membri. Nel documento, firmato dal capo dipartimento di via Venti Settembre, si afferma - tra le altre cose - che "sulla base di riscontri avuti da analisti e operatori del mercato, è possibile che la riforma del Mes, nella misura in cui venga percepita come un segnale di ...

Il tutto nel giorno cui sale laper le assenze di Forza Italia in commissione Bilancio del ...che rappresenta un benestare formale - non si ha notizia che un peggioramento del rischio del...... con successiva retromarcia, fino agli imbarazzi sul'dopo le bugie raccontate in pandemia' e ... con diversi momenti dia Palazzo Madama , è stata convocata la conferenza dei capigruppo. ...Tutt'altro, dice il Mef: "Rispetto alle prospettive degli altri Stati membri azionisti del, l'attivazione del supporto (ad uno Stato che ne facesse richiesta ndr) rappresenterebbe, direttamente, ...

Maggioranza ko sul lavoro e Mes, primi scricchiolii nel governo Avvenire

Il 30 giugno il Parlamento dovrà dire sì o no alla ratifica ma i lavori in commissione procedono a rilento. La commissione Esteri della Camera tornerà a riunirsi giovedì 22 giugno ...Per il ministero dell’Economia e delle Finanze la ratifica del Mes è una decisione vantaggiosa per l'Italia. La lettera con il parere tecnico alla commissione Esteri della Camera. Commissione aggiorna ...