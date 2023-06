Mes | cosa sta succedendo in Parlamento sulla ratifica

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) – Nonre la riforma del Mes può essere solo una scelta politica, dettata dalla volontà di mantenere ferma una posizione assunta in un contesto diverso da quello attuale. Per la semplice ragione che qualsiasi parere tecnico non può che accertare come gli effetti dellasiano neutri, sia per quanto riguarda l’impatto sui conti pubblici, sia rispetto alla libertà, che resta inalterata, di non utilizzare lo strumento in futuro. E’, in estrema sintesi, quello che ha accertato il parere depositato dal ministero dell’Economia in commissione Affari esteri e comunitari alla Camera. Il Tesoro ha messo nero su bianco che dalladell’accordo sul Mes “per quanto riguarda gli effetti diretti sulle grandezze di finanza pubblica non discendono nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli autorizzati in occasione ...