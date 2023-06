Mengoni dal palco contro la Procura di Padova

(Di mercoledì 21 giugno 2023) su Tg. La7.it - "Amore e proibizione non sono parole che vanno troppo d'accordo. Non possono convivere perché non c'è proibizione o limitazione in amore". Le parole di Marco ...

"Amore e proibizione non sono parole che vanno troppo d'accordo. Non possono convivere perché non c'è proibizione o limitazione in amore". Le parole di Marcopronunciatepalco dell'Euganeo, dove in 40 mila hanno assistito al suo concerto. "E oggi, dato che siamo a Padova, vorrei aggiungere un'altra cosa. Una cosa che non dovrebbe essere è poter ......2017 a oggi, per riconoscere ai figli delle coppie omogenitoriali gli stessi diritti degli altri. Marcosu questa vicenda aveva voluto prendere posizione anche nel backstage. "Sono ...canto suo,ha superato i brani di Elodie e Joan Thiele, in lizza con "Proiettili", canzone vincitrice ai David di Donatello 2023, "La palude" di Niccolò Falsetti, "Leggera" di Levante, "...

Marco Mengoni è tornato nuovamente on stage con Marco Negli Stadi 2023, un tour completamente sold out negli stadi più importanti d’Italia.Il tour estivo di Marco Mengoni ha preso vita, con l’ultima tappa ieri andata in scena a Padova, dal palco dell’Euganeo, al cospetto di 40.000 fan. Proprio a Padova, nei giorni scorsi, la procura ha ...