Meloni-Macron | tête-à-tête a lieto fine | “Ora collaboriamo”

Per saperne di più /// PARIGIriceve, è l'inizio del disgelo tra Francia e Italia Il presidente della Repubblica francese Emmanuele il presidente del Consiglio Giorgia...Leggi Anche Incontro, intesa su migranti e sostegno all'Ucraina: 'Ci sono state delle controversie, ma grande amicizia' Gli organizzatori dell'evento londinese sottolineano che la ...Dopo otto mesi di contrasti, crisi diplomatiche, ricuciture ufficiose e ufficiali, ma sempre fuori da una sede istituzionale, Giorgiadunque è dadopo quattro inviti ufficiali da parte ...

Macron e Meloni sanciscono il disgelo: «Fatti molti passi avanti» Corriere della Sera

Emmanuel Macron ha accolto Giorgia Meloni all’Eliseo per la sua prima visita ufficiale a Parigi come leader dell’Italia. Nonostante le divergenze, entrambi i leader sottolineano l’importanza dei legam ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Parigi per un incontro bilaterale all'Eliseo con Macron: "La cooperazione Italia-Francia è un'assoluta eccellenza a livello strategico".