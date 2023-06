Mei | ' Jacobs deve ritrovare tranquillità | quando riparte è come ' Pacman' '

(Di mercoledì 21 giugno 2023) "Il problema di? Questo nasce da un'esperienza negativa dello scorso annoper rincorrere un mondiale a tutti i costi provava in continuazione. Poi la componente psicologica per chi corre ...

Gimbo Tamberi è stato carino perché lo ha tirato su", ha aggiuntoè andato a Monaco per le cure presso il professor Mueller - Wolfarth. "Per Marcell ci sono degli scalini da percorrere, ...Gimbo Tamberi è stato carino perché lo ha tirato su", ha aggiuntoè andato a Monaco per le cure presso il professor Mueller - Wolfarth. "Per Marcell ci sono degli scalini da percorrere, ...Il presidente della Federatletica , Stefano, ha parlato in merito al caso degli haters del campione olimpico dei 100 Marcell. Ecco le sue parole: 'Lo sfogo social didopo le critiche ricevute Marcell è un patrimonio di tutti. ...

Mei: "Jacobs deve ritrovare tranquillità, quando riparte è come ... Adnkronos

"Siamo più dispiaciuti che preoccupati perché si scatenano queste teste di c.... che attaccano uno che ha vinto le Olimpiadi, l'Europeo e ha fatto il record ai mondiali indoor" ...A seguito dell'assenza di Marcell Jacobs per motivi fisici, sarà il campione d'Europa dei 60 metri indoor Samuele Ceccarelli a rappresentare l'Italia nei 100 metri dei Campionati europei a squadre che ...