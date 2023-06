Mei | “Jacobs deve ritrovare tranquillità | quando riparte è come ‘Pacman' ”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) – "Il problema di? Questo nasce da un'esperienza negativa dello scorso annoper rincorrere un mondiale a tutti i costi provava in continuazione. Poi la componente psicologica per chi corre i 100 metri è diversa, soprattutto se hai un problema, anche minimo, di equilibrio per un dolore alla schiena. Lo sforzo nei 100 non è prolungato o diluito ma fai tutto in dieci secondi, una tensione ulteriore la stai a sentire.andare in pistaqualunque situazione di dolore o tensione è passata, non è semplice perché tra poco ci sono i Mondiali". Sono le parole del presidente della Federazione atletica leggera Stefano Mei da Cracovia per i Giochi Europei sulle condizioni del velocista azzurro Marcell. Il campione ...