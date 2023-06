Meghan Markle | sospetti sulle puntate fake del podcast Archetypes

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Spotify ha annunciato che ildella duchessa di Sussex non avrà una seconda stagione (troppo bassi gli ascolti) ma a tenere banco adesso è il sospetto che alcune interviste non siano state fatte dama dai suoi collaboratori. E c'è anche una prova schiacciante che conferma questa versione

di nuovo nella bufera: la duchessa di Sussex è stata accusata di aver realizzato delle interviste false per il suo podcast su Spotify. Il format prevedeva conversazioni con amici e ...... soprattutto da quando Harry ha deciso di allontanarsi dalla famiglia reale per poter andare a vivere in California, insieme alla sua nuova famiglia, con la mogliee i figli Archie e ...... William ha dimostrato perfettamente di essere all'altezza dell'eredità di Diana, forse più di Harry che ultimamente coi suoi capricci ha davvero stancato tutti, persino sua moglieche ...

Harry e Meghan vicini alla rottura: Il principe riaccolto a Buckingham Palace a braccia aperte Fanpage.it

Il nome di Meghan Markle è di nuovo sulla bocca di tutti. Dopo la sconvolgente notizia sull'imminente divorzio tra lei ed Harry, adesso la Duchessa è finita al centro di un nuovo scandalo. La Duchessa ...Dopo giorni di rumors, un portavoce della casa di moda francese afferma che non ci sono state trattative contrattuali o contatti recenti con la duchessa di Sussex ...