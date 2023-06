(Di mercoledì 21 giugno 2023) "Non si rinvengono nell'accordo modifiche tali da far presumere un peggioramento delo legato a suddetta istituzione". Lo si legge in una lettera del Mef, firmata dal capo di Gabinetto del ...

si rinvengono nell'accordo modifiche tali da far presumere un peggioramento del rischio legato a suddetta istituzione". Lo si legge in una lettera del, firmata dal capo di Gabinetto del ...O quando sottolinea che "dalla ratifica del suddetto accordodiscendono nuovi o maggiori oneri" per la finanza pubblica e che "si rinvengono nell'Accordo modifiche tali da far presumere un ......all'emissione di un apposito decreto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze () ed ... a diventare amministratore delegato del gruppo sarà Andrea Casaluci , eGiorgio Bruno. Casaluci ...

Mef, 'non ci sono rischi nella ratifica del Mes' - Ultima Ora Agenzia ANSA

"Ratificare è vantaggioso per l'Italia, migliora l'accesso al mercato". In Commissione Esteri discussione rinviata a domani. L'Italia è l'unico ..."Non si rinvengono nell'accordo modifiche tali da far presumere un peggioramento del rischio legato a suddetta istituzione". (ANSA) ...