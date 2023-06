Maxi famiglia di api dietro la parete di una casa al mare | trovati 40mila insetti

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Tutto è partito da un insolito ronzio proveniente dalla camera da letto e nella fattispecie, dal condizionatore. Ronzio che ha insospettito il proprietario diil quale ha deciso di vederci chiaro, poi la sorpresa. Davanti a sé unadiapi. Gli, come spesso accade in questi casi, avevano trovato un luogo chiuso dove trovare riparo dalle avverse condizioni meteo delle ultime settimane. Condizioni che non facilitavano la loro riproduzione. Nido di tartarughe Caretta Caretta da record a San Felice: 140 uova, “Il più grande mai registrato” La rimozione delladi api trovata in unaalSiamo a Santa Marinella, ad intervenire ieri per la rimozione in modo sicuro deglil’esperto zoologo Andrea Lunerti. ...

Non possono non venire alla mente non solo gli episodi dei- disastri a cui ci aveva abituato ...Carina (la nostra Stefania Spampinato ) e le due possono pensare al futuro e a mettere su. ...Attiva PureMax in offerta - - > VPN PureMax insconto Il piano PureMax di PureVPN è l' ideale per un uso quotidiano ino in azienda . Si distingue innanzitutto per una velocità in ...... dove nei giorni scorsi è stata fatta una- ispezione da parte dei carabinieri. Il profilo ... 'La vedevo passare insieme allaper andare a Le Cascine, era così bella '. - -

Rissa a Calvairate. Cosa è successo: faida interna a famiglia rom ... IL GIORNO

Kata, la bimba peruviana di 5 anni, è scomparsa dal 10 giugno e mentre a Firenze continuano le indagini, gli investigatori stanno prendendo in considerazione anche la pista che porterebbe ...Kata, la bimba peruviana di 5 anni, è scomparsa dal 10 giugno e mentre a Firenze continuano le indagini, gli investigatori stanno prendendo in considerazione anche la pista che porterebbe ...