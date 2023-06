Maturità | Quasimodo | Moravia e Angela tra le tracce della prima prova

(Di mercoledì 21 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – Salvatoree Albertosono gli autori di letteratura italiana protagonistidi2023 che si è aperta questa mattina con la dettatura dei temi. Per quanto riguarda il testo argomentativo, una delleriporta un testo di Pierae un brano di Oriana Fallaci, oltre a Federico Chabod. Per il tema di attualità, la traccia parte da un articolo del giornalista Marco Belpoliti “Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp”, e una Lettera aperta all’ex ministro Patrizio Bianchi sull’esame di. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

