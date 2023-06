Maturità | l’ira dell’ex ministro Bianchi | “Traccia su di me inaudita e offensiva”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Una scelta “anomala, provocatoria e totalmente fuori luogo”. Non ha usato mezzi termini l’exdell’Istruzione Patrizionel commentare la prima prova dell’esame di. A finire sotto accusa è lache chiede agli studenti di commentare una lettera aperta del 2021, in cui un gruppo di accademici rivolgeva un appello aper il ritorno a un “esame serio”. “L’ho trovato inaudito e offensivo nei miei confronti e nei confronti dei ragazzi e delle famiglie. Di una sconcezza e scorrettezza infinite. Un attacco diretto nei miei confronti senza motivo”, la reazione durissima diin un’intervista a La Repubblica. “Non ci vedo nemmeno un pensiero politico, ma solo l’incapacità di cogliere il senso e il valore di quanto accaduto in questi anni”. E ancora: ...